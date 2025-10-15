На Київщині затримали п’ятьох чоловіків, які викрали військового та вимагали в нього гроші

Поліція Київщини повідомила про підозру п’ятьом учасникам групи, які вимагали у військовослужбовця неіснуючий борг у 30 тисяч гривень. Зловмисникам інкримінують вимагання та незаконне позбавлення волі, їм загрожує до семи років ув’язнення.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

За даними слідства, у березні 32-річний чоловік з Броварщини залучив до реалізації злочину чотирьох місцевих жителів. У квітні поплічники, погрожуючи 22-річному військовому фізичною розправою та обіцяючи спалити будинок, де проживає потерпілий з матір’ю, вимагали сплатити борг у 15000 гривень за нібито виниклий конфлікт. Пізніше сума зросла до 20000 гривень, які чоловік переказав на вказану зловмисниками банківську картку.

“Через деякий час фігуранти незаконно позбавили волі постраждалого, силоміць заштовхавши в автомобіль, та погрожуючи фізичною розправою, повторно вимагали 10 тисяч гривень”, – розповіли в поліції.

Після затримання підозрюваних у їхніх автівках та за місцями проживання правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки, готівка в гривнях та доларах, в також канабіс та патрони різного калібру.

П’ятьом зловмисникам повідомили про підозру за фактом вимагання з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та викрадення людини, вчиненому з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України).

Наразі правоохоронці встановлюють причетність до схеми інших осіб, для подальшого надання їх діям відповідної правової кваліфікації.