На Київщині затримали голову МСЕК, який допомагав чоловікам отримати фіктивну інвалідність

Голову МСЕК Київщини обвинувачують в допомозі чоловікам отримати фіктивну інвалідність.

Про це повідомляє поліція Київської області.

“Зловмисник сприяв в отриманні ухилянтами груп інвалідності без об’єктивних на це підстав та вносив до офіційних документів фіктивні дані щодо захворювань. Як результат чоловіки призовного віку мали підставу для відстрочки від мобілізації і подальшого виїзду за кордон”.

Під час слідства були проведені обшуки. “За місцем проживання та в автомобілі фігуранта виявлено та вилучено: понад 25 тисяч доларів, 1600 євро та копії медичних документів”, – сказано у повідомленні. У вересні посадовцю повідомили про підозру.

Тепер щодо голови міжрайонної МСЕК обвинувальний акт скерували до суду за фактом службового підроблення та незаконного переправлення осіб через державний кордон України.