Кримінал

На Київщині затримали голову МСЕК, який допомагав чоловікам отримати фіктивну інвалідність
8 Жовтня 2024 14:29
читать на русском →
київ, корупція, поліція
Обшук у помешканні зловмисника / НПУ

Голову МСЕК Київщини обвинувачують в допомозі чоловікам отримати фіктивну інвалідність.

Про це повідомляє поліція Київської області.

 “Зловмисник сприяв в отриманні ухилянтами груп інвалідності без об’єктивних на це підстав та вносив до офіційних документів фіктивні дані щодо захворювань. Як результат чоловіки призовного віку мали підставу для відстрочки від мобілізації і подальшого виїзду за кордон”.

Під час слідства були проведені обшуки. “За місцем проживання та в автомобілі фігуранта виявлено та вилучено: понад 25 тисяч доларів, 1600 євро та копії медичних документів”, – сказано у повідомленні. У вересні посадовцю повідомили про підозру.

Тепер щодо голови міжрайонної МСЕК обвинувальний акт скерували до суду за фактом службового підроблення та незаконного переправлення осіб через державний кордон України.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
8 Жовтня 2024 14:29

На Київщині затримали голову МСЕК, який допомагав чоловікам отримати фіктивну інвалідність
8 Жовтня 2024 12:55

Польські фермери планують блокувати кордон з Україною
8 Жовтня 2024 12:18

Окупанти атакували Харків: є поранені, під завалами перебувають люди
8 Жовтня 2024 11:50

Україна отримала від Японії кредитну лінію на 150 мільйонів доларів 
8 Жовтня 2024 10:32

У Києві затримали харків’янина, який негативно висловлювався про загиблих воїнів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
усі думки