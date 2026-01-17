На Київщині затримали чоловіка за $7 тисяч “за вплив” для уникнення мобілізації

У Київській області правоохоронці затримали чоловіка, який вимагав гроші за «вплив» на медичних працівників для оформлення фіктивних документів з метою уникнення мобілізації.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

7 тисяч доларів за фіктивні меддовідки / Фото: Київська обласна прокуратера

За даними слідства, 16 січня 2026 року він отримав 7 тисяч доларів США за «вплив» на медичних працівників з метою подальшого уникнення мобілізації за станом здоров’я. Після передачі коштів чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, зокрема обшуки, для вилучення речових доказів та встановлення всіх обставин правопорушення.

Чоловіку повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Прокуратура готує клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.