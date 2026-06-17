На Київщині викрили групу, яка постачала наркотики до Київського СІЗО

Правоохоронці викрили організовану групу з семи осіб, яка налагодила незаконне постачання та збут наркотичних засобів у Києві, Київській області та Київському слідчому ізоляторі.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, схему організував один з ув’язнених, який перебував у слідчому ізоляторі та координував діяльність спільників як усередині установи, так і на волі.

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Викриття каналу постачання наркотиків до Київського СІЗО / Фото: прокурора України

Учасники групи закуповували метадон та інші препарати з обмеженим обігом, маскували їх у продуктах харчування та надсилали поштовими відправленнями до СІЗО. Після цього наркотики збували серед ув’язнених, а отримані кошти розподіляли між учасниками схеми.

За інформацією прокуратури, діяльність угруповання мала системний характер і приносила значні прибутки. Щомісяця на території Києва та Київської області збували від 300 до 800 таблеток метадону. На чорному ринку вартість однієї таблетки становила від 400 до 600 гривень.

Слідство також встановило, що окремі особи, які перебували на замісній підтримувальній терапії, отримували метадон одночасно в кількох медичних закладах, що дозволяло накопичувати препарат для подальшого незаконного збуту.

Правоохоронці задокументували численні факти збуту та пересилання наркотиків, зокрема поштовими відправленнями до слідчого ізолятора, а також провели низку оперативних закупок метадону.

Під час 15 санкціонованих обшуків вилучено метадон, димедрол, соннат, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, медичну документацію, журнали обліку наркотичних препаратів, рецептурні бланки, комп’ютерну техніку та готівкові кошти.

Усім сімом учасникам організованої групи повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України.