Суспільство

На Київщині вночі відбивали атаку російських БпЛА: є пошкодження через падіння уламків
3 Лютого 2025 09:26
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Рятувальники на місці пожежі / Фото ілюстративне: ДСНС
Рятувальники на місці пожежі / Фото ілюстративне: ДСНС

Уночі 3 лютого російські окупанти вчергове атакували Київську область безпілотниками. Працювали сили ППО – є збиті ворожі цілі.

Про це повідомили в Київській ОВА.

“Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано”, – йдеться в повідомленні.

Унаслідок падіння уламків в Броварському районі пошкоджено гараж та підвальне приміщення. В будівлі вибито вікна та пошкоджено стелю.

Також падіння уламків збитих БпЛА фіксуються поза межами населених пунктів, на відкритій місцевості.


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