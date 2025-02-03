На Київщині вночі відбивали атаку російських БпЛА: є пошкодження через падіння уламків

Уночі 3 лютого російські окупанти вчергове атакували Київську область безпілотниками. Працювали сили ППО – є збиті ворожі цілі.

Про це повідомили в Київській ОВА.

“Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано”, – йдеться в повідомленні.

Унаслідок падіння уламків в Броварському районі пошкоджено гараж та підвальне приміщення. В будівлі вибито вікна та пошкоджено стелю.

Також падіння уламків збитих БпЛА фіксуються поза межами населених пунктів, на відкритій місцевості.