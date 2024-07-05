На Київщині відкрився другий в області центр рекрутингу української армії

В Броварах відкрився рекрутинговий центр української армії. Це вже другий такий центр, що працює в Київській області і 26-й на всій території України.

Про це повідомляє АрміяІнформ.

За словами уповноваженого Міноборони з питань рекрутингу Олексія Бежевця, рекрутери центру допомагають охочим долучитися до війська на всіх етапах рекрутингу.

“Це про сервіс, це про допомогу, це про консультації. Прийти не в ТЦК, а в цивільне середовище до інших цивільних людей, отримати всю інформацію. Тут не перевіряють ваші документи. Наше завдання — допомогти знайти себе в армії. Тут не роздають повісток. У ЦНАПах, де розміщені рекрутингові центри, проводити мобілізаційні заходи заборонено”, — підкреслив Бежевець.

За час існування рекрутингових центрів, за словами уповноваженого Міноборони з питань рекрутингу Олексія Бежевця, до них звернулося вже понад 9 тисяч громадян. Більш ніж тисяча з них перебувають на різних етапах оформлення. Сотні — вже стали військовослужбовцями.