На Київщині співробітниця банку привласнила 500 тис. гривень померлих клієнтів

Поліцейські Київщини викрили 35-річну співробітницю одного з банків, яка протягом двох років привласнювала кошти померлих клієнтів та збагатилася на 500 тис. гривень. Зловмисниця змінювала дані у фінансових системах і переказувала гроші на свої рахунки.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

Правоохоронці встановили, що експертка банку протягом 2020-2021 років, використовуючи службовий комп’ютер, входила до облікових записів клієнтів, які вже померли, та змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні. Надалі зловмисниця переводила кошти на власні рахунки та банківські картки.

Наразі встановлено шістьох потерпілих, загальна сума завданих збитків становить близько 500 тисяч гривень. За місцем проживання фігурантки правоохоронці провели обшук, під час якого виявили та вилучили речові докази.

Слідчі повідомили співробітниці банку про підозру за фактом шахрайства, незаконних дій з платіжними документами та несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерних систем (ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 362 Кримінального кодексу України). Слідчі дії тривають.

Наразі правоохоронці встановлюють причетність фігурантки до інших фактів протиправної діяльності та повного кола потерпілих.