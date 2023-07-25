Суспільство

На Київщині собака напав на дитину 

25 Липня 2023 17:47
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собака, діти

Наразі хлопчика госпіталізовано до лікарні.

Подробиці надзвичайної події повідомила поліція Київщини.

“23 липня, близько 13 години, 12-річний хлопець разом зі своїм улюбленцем вийшов на прогулянку. У цей час сусідський собака без намордника вибіг на вулицю та накинувся на малолітнього. Внаслідок укусів тварини, дитина отримала тілесні ушкодження у вигляді рани на руці та перелому кисті”, – йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що хлопчик госпіталізований до лікарні.

За фактом завдавання необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження слідчі проводять досудове розслідування [ ст. 128 ККУ].

Подальшу долю тварини буде визначено у ході досудового розслідування.


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