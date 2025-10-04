На Київщині позашляховик вилетів із дороги та врізався в стовп: двоє загиблих

Сьогодні, 4 жовтня, у Київській області на автодорозі село Рокитне — село Острів сталася ДТП із жертвами. Загинули водій та пасажир позашляховика.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

Як встановили слідчі, 31-річний водій позашляховика Toyota RAV4, рухаючись в напрямку села Острів, здійснив виїзд на праве узбіччя, де скоїв наїзд на електроопору та вилетів у кювет.

Унаслідок ДТП водій та його 31-річний пасажир загинули на місці.

Розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, яке спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).