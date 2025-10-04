        Кримінал

        На Київщині позашляховик вилетів із дороги та врізався в стовп: двоє загиблих

        Галина Шподарева
        4 Жовтня 2025 17:59
        Пошкоджений у ДТП Toyota RAV4 / Фото: Поліція Київщини
        Сьогодні, 4 жовтня, у Київській області на автодорозі село Рокитне — село Острів сталася ДТП із жертвами. Загинули водій та пасажир позашляховика.

        Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

        Як встановили слідчі, 31-річний водій позашляховика Toyota RAV4, рухаючись в напрямку села Острів, здійснив виїзд на праве узбіччя, де скоїв наїзд на електроопору та вилетів у кювет.

        Унаслідок ДТП водій та його 31-річний пасажир загинули на місці.

        Розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, яке спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).


