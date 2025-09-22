На Київщині підрядник збагатився на 4 млн гривень на будівництві житла в зруйнованому Мощуні                             

Директора приватного товариства, що будувало модульні будинки у селі Мощун на Київщині, підозрюють в заволодінні грошима благодійного фонду. Будинки мали стати тимчасовим житлом для людей, які втратили домівки внаслідок руйнувань Київщини військовими РФ.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Встановлено, що благодійний фонд у 2022 році замовив та оплатив виготовлення та встановлення 10 модульних будинків. Гроші – 10,4 млн гривень, виконавцю робіт перерахували у повному обсязі заздалегідь. Однак приватне товариство встановило лише три будинки, а решту зобов’язань не виконало.

“Житло для мешканців Мощуна мали облаштувати до кінця 2022 року, втім будинки не встановили і досі. Таким чином, згідно висновків експерта, благодійній організації завдано збитки на майже 4 млн гривень”, – розповіли в прокуратурі.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Раніше прокурори вже повідомили про підозру керівнику товариства, яке мало влаштувати фундаменти, септики та водопровід для цих будинків. Його підозрюють у завищені цін та обсягів виконаних робіт. Відповідно до висновків експертиз, благодійній організації діями цього підприємця завдано збитків на майже 470 тис. гривень.