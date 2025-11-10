На Київщині чоловік обікрав власну матір і пограбував пенсіонерку — йому загрожує до 10 років

На Білоцерківщині поліцейські затримали 38-річного чоловіка, який спершу обікрав власну матір, а згодом напав на жінку біля монастиря. Про це повідомила поліція Київської області.

Поліція Київщини повідомила про підозру зловмиснику, який обікрав матір і напав на жінку біля монастиря / Фото: Нацполіція

У селі Трушки підозрюваний через вікно проник до будинку матері та викрав ювелірні вироби і побутову техніку. Через кілька днів він напав на 70-річну жінку на території жіночого монастиря в Білій Церкві, побив її та відібрав гаманець із готівкою.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 і ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.

Реклама