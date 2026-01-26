        Кримінал

        На Київщині патрульні стріляли в чоловіка, який погрожував підірвати гранату

        Галина Шподарева
        26 Січня 2026 17:31
        читать на русском →
        Поліцейський біля службового авто / Фото ілюстративне: Патрульна поліція
        Поліцейський біля службового авто / Фото ілюстративне: Патрульна поліція

        У Київській області чоловік погрожував гранатою громадянам і поліцейським. Щоб затримати порушника, патрульні застосували табельну зброю.

        Про це повідомили в патрульній поліції Київської області.

        До патрульних поліцейських звернулися перехожі з повідомленням про те, що в селищі Немішаєве Київської області перебуває чоловік з предметом, схожим на гранату.

        Реклама
        Реклама

        Наряд патрульної поліції виявив за вказаною адресою громадянина з гранатою у руках.

        “На неодноразові законні вимоги та попередження поліцейських правопорушник реагував агресивно та намагався застосувати боєприпас. З метою припинення загрози життю та здоров’ю громадян і поліцейських, інспектор патрульної поліції застосував табельну вогнепальну зброю”, – розповіли в поліції.

        У результаті правопорушник отримав вогнепальні поранення, його госпіталізовано.

        На місці працює слідчо-оперативна група, обставини встановлюються.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини