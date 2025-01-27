Кримінал

На Київщині хлопець заліз на дах потяга та отримав ураження струмом
27 Січня 2025 17:55
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На Київщині 14-річний хлопець виліз на дах потяга / Фото: Нацполіція
На Київщині 14-річний хлопець виліз на дах потяга / Фото: Нацполіція

У Київській області 14-річного хлопця вдарило електричним струмом, коли він виліз на дах електропотяга.

Про це повідомили у Поліції Київщини.

Інцидент стався 26 січня, коли група підлітків їхала електропотягом “Київ-Ніжин”. Під час руху потяга один із хлопців виліз на дах вагона та, схопившись за струмоприймач, отримав ураження електричним струмом.

З опіками його госпіталізували в лікарню Броварів.

Поліція Київщини розпочала досудове розслідування, відкривши кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці також закликали батьків звертати увагу на безпеку дітей та попереджати їх про небезпеку розваг на залізниці.


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