Кримінал

На Київщині діяла схема ухилення від мобілізації: пропонували фейкову інвалідність або фіктивний шлюб
27 Січня 2025 11:23
читать на русском →
Підозрювана в організації схеми ухилення від мобілізації / Фото: Київська міська прокуратура
Підозрювана в організації схеми ухилення від мобілізації / Фото: Київська міська прокуратура

У Київській області 43-річна жінка через соцмережі пропонувала чоловікам допомогу в уникненні мобілізації. За значні суми вона обіцяла оформлення інвалідності або організацію фіктивного шлюбу з жінкою з інвалідністю. Організаторку та її спільницю затримали одразу після укладання фіктивного шлюбу.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, 43-річна мешканка Київщини через соцмережі шукала чоловіків, які хочуть уникнути мобілізації та поїхати за кордон. Для цього вона пропонувала допомогу в отриманні групи інвалідності або шлюб із нареченою з інвалідністю.

“З метою пошуку клієнтів жінка створила у соціальній мережі Facebook сторінку та опублікувала оголошення щодо надання своїх послуг. Чоловіку, який зацікавився схемами, за 18500 доларів вона пообіцяла оформити довідку МСЕК із визначенням групи інвалідності, на що чоловік погодився”, – розповіли в прокуратурі.

Після отримання грошей жінка повідомила, що оформлення інвалідності досить тривала процедура, тож на всяк випадок треба перестрахуватися і запропонувала укласти фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю.

За одруження із 40-річною жителькою Київщини потрібно заплатити ще 3800 доларів, а також щомісячно виділяти “дружині” по 10 тис. гривень.

Після укладання шлюбу “наречену” та організаторку схеми затримали.

Двом жінкам повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Встановлюються інші учасники злочину.  

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Затримання підозрюваних в організації схеми ухилення від мобілізації / Фото: Поліція Києва, Київська міська прокуратура

Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
27 Січня 2025 15:01

У ГУР спростували поширену у ЗМІ заяву Буданова із закритого засідання Ради
27 Січня 2025 14:41

Міністри закордонних справ ЄС підтримали продовження санкцій проти Росії
27 Січня 2025 14:06

Махінації з генераторами для військових на понад 5 млн гривень: що загрожує обвинуваченим
27 Січня 2025 13:43

Вбивство Ірини Фаріон: донька мовознавиці оприлюднила відео спроби замаху за два дні до трагедії
27 Січня 2025 13:14

У Запоріжжі в лікарні померла ще одна жертва ракетної атаки 8 січня          
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
усі думки