На Київщині діяла схема ухилення від мобілізації: пропонували фейкову інвалідність або фіктивний шлюб

У Київській області 43-річна жінка через соцмережі пропонувала чоловікам допомогу в уникненні мобілізації. За значні суми вона обіцяла оформлення інвалідності або організацію фіктивного шлюбу з жінкою з інвалідністю. Організаторку та її спільницю затримали одразу після укладання фіктивного шлюбу.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, 43-річна мешканка Київщини через соцмережі шукала чоловіків, які хочуть уникнути мобілізації та поїхати за кордон. Для цього вона пропонувала допомогу в отриманні групи інвалідності або шлюб із нареченою з інвалідністю.

“З метою пошуку клієнтів жінка створила у соціальній мережі Facebook сторінку та опублікувала оголошення щодо надання своїх послуг. Чоловіку, який зацікавився схемами, за 18500 доларів вона пообіцяла оформити довідку МСЕК із визначенням групи інвалідності, на що чоловік погодився”, – розповіли в прокуратурі.

Після отримання грошей жінка повідомила, що оформлення інвалідності досить тривала процедура, тож на всяк випадок треба перестрахуватися і запропонувала укласти фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю.

За одруження із 40-річною жителькою Київщини потрібно заплатити ще 3800 доларів, а також щомісячно виділяти “дружині” по 10 тис. гривень.

Після укладання шлюбу “наречену” та організаторку схеми затримали.

Двом жінкам повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Встановлюються інші учасники злочину.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.