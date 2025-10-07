        Кримінал

        На Київщині чоловіка підозрюють у доведенні до самогубства 13-річної падчерки: з дівчини знущалися роками

        Галина Шподарева
        7 Жовтня 2025 11:25
        читать на русском →
        Дівчина на підвіконні / Фото ілюстративне: depositphotos
        Дівчина на підвіконні / Фото ілюстративне: depositphotos

        У Київській області 39-річному чоловіку повідомили про підозру у доведенні до самогубства 13-річної падчерки. Зловмисник бив, виганяв дівчину на вулицю взимку без верхнього одягу та погрожував віддати у дитячий будинок.

        Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

        За даними слідства, 39-річний підозрюваний, проживаючи разом зі співмешканкою та її дітьми, упродовж кількох років жорстоко поводився з падчеркою – принижував її, ображав нецензурними словами, змушував виконувати хатню роботу, доглядати за молодшими дітьми, позбавляючи можливості нормально навчатися та відпочивати.

        Реклама
        Реклама

        “Чоловік неодноразово вчиняв щодо дитини психологічне насильство, виганяв її з дому взимку без верхнього одягу, публічно принижував і висловлював намір віддати до дитячого будинку”, – розповіли в прокуратурі.

        Дівчинка перебувала у матеріальній залежності від вітчима, оскільки саме він забезпечував родину фінансово. Як зазначають правоохоронці, постійне приниження, страх і беззахисність призвели до важких психологічних наслідків: дівчинка вчинила самогубство.

        Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала від механічної асфіксії внаслідок повішення. Досудове розслідування триває.

        За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку у доведенні до самогубства неповнолітньої дівчини внаслідок жорстокого поводження та систематичного приниження її гідності (ч. 3 ст. 120 Кримінального кодексу України).


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини