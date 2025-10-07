На Київщині чоловіка підозрюють у доведенні до самогубства 13-річної падчерки: з дівчини знущалися роками

У Київській області 39-річному чоловіку повідомили про підозру у доведенні до самогубства 13-річної падчерки. Зловмисник бив, виганяв дівчину на вулицю взимку без верхнього одягу та погрожував віддати у дитячий будинок.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, 39-річний підозрюваний, проживаючи разом зі співмешканкою та її дітьми, упродовж кількох років жорстоко поводився з падчеркою – принижував її, ображав нецензурними словами, змушував виконувати хатню роботу, доглядати за молодшими дітьми, позбавляючи можливості нормально навчатися та відпочивати.

“Чоловік неодноразово вчиняв щодо дитини психологічне насильство, виганяв її з дому взимку без верхнього одягу, публічно принижував і висловлював намір віддати до дитячого будинку”, – розповіли в прокуратурі.

Дівчинка перебувала у матеріальній залежності від вітчима, оскільки саме він забезпечував родину фінансово. Як зазначають правоохоронці, постійне приниження, страх і беззахисність призвели до важких психологічних наслідків: дівчинка вчинила самогубство.

Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала від механічної асфіксії внаслідок повішення. Досудове розслідування триває.

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку у доведенні до самогубства неповнолітньої дівчини внаслідок жорстокого поводження та систематичного приниження її гідності (ч. 3 ст. 120 Кримінального кодексу України).