Кримінал

На Київ здійснена масована повітряна атака: всі російські дрони знищено
31 Серпня 2024 09:09
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київ, ппо
Вогневі групи моряків-прикордонників підсилюють ППО під час ворожих атак “шахедами” / Фото ДПСУ

Українська ППО знищила всі російські ударні дрони, які загрожували Києву. Про це повідомила у Telegram Київська міська військова адміністрація.

Тут кажуть, що в ніч проти 31 серпня та вранці росіяни провели вже четверту повітряна атаку на Київ за цей тиждень. Як і під час попередніх нападів, ворог знову застосував ударні БпЛА, попередньо на кшталт Shahed.

На Київ баражуючі боєприпаси заходили протягом всієї ночі, хвилями і з різних напрямків.

Повітряна тривога у столиці оголошувалася чотири рази і сумарно тривала майже чотири години.


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