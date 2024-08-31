На Київ здійснена масована повітряна атака: всі російські дрони знищено

Українська ППО знищила всі російські ударні дрони, які загрожували Києву. Про це повідомила у Telegram Київська міська військова адміністрація.

Тут кажуть, що в ніч проти 31 серпня та вранці росіяни провели вже четверту повітряна атаку на Київ за цей тиждень. Як і під час попередніх нападів, ворог знову застосував ударні БпЛА, попередньо на кшталт Shahed.

На Київ баражуючі боєприпаси заходили протягом всієї ночі, хвилями і з різних напрямків.

Повітряна тривога у столиці оголошувалася чотири рази і сумарно тривала майже чотири години.