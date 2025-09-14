На кордоні зі Словаччиною українець видавав себе за саудівця і пропонував хабар прикордонниці

33-річний мешканець Львова вирішив перевірити, наскільки переконливо можна «зіграти» громадянина Саудівської Аравії. На пункті пропуску «Малий Березний» він пред’явив підроблений закордонний паспорт і вперто спілкувався англійською. Та щойно прикордонники викрили фальшивку, чоловік раптово згадав українську і дістав справжній паспорт.

Про це повідомляє ДПСУ.

Його театральна постановка мала ще один «сценарний хід»: хабар. Чоловік наполегливо пропонував інспекторці 100 тисяч гривень «на картку». Однак прикордонниця, замість піддатися на «щедрість», попередила про кримінальну відповідальність та викликала поліцію.

Під час опитування порушник зізнався, що прямував до родичів у Бельгії, а підроблений документ придбав за 550 доларів у Саудівській Аравії, батьківщині свого батька. План із «маскуванням» і «бонусом у вигляді хабара» провалився: чоловіку відмовили у виїзді за кордон та передали слідчо-оперативній групі.

Замість омріяної подорожі до Європи львів’янин отримав статті 358 та 369 ККУ — за підробку документів і пропозицію неправомірної вигоди.