На Кіровоградщині затримали чоловіка, який відкрив стрілянину по поліцейських

На Кіровоградщині правоохоронці затримали місцевого жителя, який напередодні відкрив вогонь по поліцейських під час перевірки документів. Про це повідомив голова Нацполіції України Іван Вигівський.

За його словами, двоє поліцейських зазнали поранень. Один із них перебуває у тяжкому стані, іншому з пораненням руки надали медичну допомогу, його стан стабільний.

В області було оголошено спецоперацію. До її проведення залучили оперативників, слідчих, кінологів, патрульних та співробітників кримінального аналізу. Зрештою нападника — 45-річного місцевого жителя — затримали. У нього вилучили кустарно перероблений револьвер, боєприпаси, порох та інші докази.

Вигівський подякував медикам, які борються за життя пораненого поліцейського, та наголосив на мужності правоохоронців, котрі щодня виходять на службу, усвідомлюючи ризик для власного життя.