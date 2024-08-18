Суспільство

На Камчатці стався семибальний землетрус і почалося виверження вулкана
18 Серпня 2024 11:44
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Після семибального землетрусу на Камчатці почалося потужне виверження вулкана Шивелуч. Стовп попелу піднявся на 8 кілометрів / Фото з соцмереж

Землетрус магнітудою 7 стався в ніч на неділю біля південно-східного узбережжя Камчатки. За даними МНС, постраждалих і руйнувань немає. Однак повторні поштовхи – афтершоки – можуть тривати ще кілька днів, повідомили в геофізичній службі РАН.

Епіцентр землетрусу знаходився за 108 кілометрів від Петропавловська-Камчатського. Людям довелося залишати свої будинки. Відразу після основного землетрусу жителі Камчатки відчули серію афтершоків магнітудою близько 4,5 бала.

Наразі пошкоджено 22 будівлі, зокрема інфекційну лікарню і пологовий будинок. Скрізь знадобиться косметичний ремонт.

Після землетрусу почалося виверження вулкана Шивелуч. Хмара вулканічного попелу піднімається на вісім кілометрів вгору, дим і блискавки видно на десятки кілометрів. У районі вулкана оголошено червоний авіаційний код – заборону польотів, оскільки викиди попелу можуть загрожувати руху літаків.

Шивелуч – діючий вулкан на Камчатці, його вік – 60-70 тисяч років. Він складається з вулкана Старий Шивелуч, стародавньої кальдери та активного вулкана Молодий Шивелуч. Шивелуч розташований на відстані близько 50 кілометрів від селища Ключі Усть-Камчатського району і за 450 кілометрів від Петропавловська-Камчатського.


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