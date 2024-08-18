На Камчатці стався семибальний землетрус і почалося виверження вулкана

Землетрус магнітудою 7 стався в ніч на неділю біля південно-східного узбережжя Камчатки. За даними МНС, постраждалих і руйнувань немає. Однак повторні поштовхи – афтершоки – можуть тривати ще кілька днів, повідомили в геофізичній службі РАН.

Епіцентр землетрусу знаходився за 108 кілометрів від Петропавловська-Камчатського. Людям довелося залишати свої будинки. Відразу після основного землетрусу жителі Камчатки відчули серію афтершоків магнітудою близько 4,5 бала.

Наразі пошкоджено 22 будівлі, зокрема інфекційну лікарню і пологовий будинок. Скрізь знадобиться косметичний ремонт.

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч после землетрясения магнитудой 7.0 pic.twitter.com/wY4VbIn7GW — 🇵🇱Zły niedźwiedź🇺🇦 (@RomanKLGD) August 17, 2024

Після землетрусу почалося виверження вулкана Шивелуч. Хмара вулканічного попелу піднімається на вісім кілометрів вгору, дим і блискавки видно на десятки кілометрів. У районі вулкана оголошено червоний авіаційний код – заборону польотів, оскільки викиди попелу можуть загрожувати руху літаків.

Шивелуч – діючий вулкан на Камчатці, його вік – 60-70 тисяч років. Він складається з вулкана Старий Шивелуч, стародавньої кальдери та активного вулкана Молодий Шивелуч. Шивелуч розташований на відстані близько 50 кілометрів від селища Ключі Усть-Камчатського району і за 450 кілометрів від Петропавловська-Камчатського.