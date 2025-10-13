На Івано-Франківщині п’яний водій Jeep Cherokee протаранив мікроавтобус: семеро постраждалих

В Івано-Франківській області внаслідок зіткнення Jeep та мікроавтобуса Mercedes Sprinter тілесні ушкодження дістали пасажири та водій мікроавтобуса. Водій позашляховика втік з місця.

Про це повідомили в ГУНП в Івано-Франківській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 жовтня близько 21:30 на автодорозі Стрий – Чернівці – Мамалига у селі Майдан Івано-Франківського району.

Як встановили правоохоронці, 23-річний житель Івано-Франківська, керуючи автомобілем Jeep Cherokee, допустив зіткнення з попутним транспортним засобом Mercedes-Benz Sprinter, під керуванням 60-річного жителя Львівської області. Внаслідок удару мікроавтобус виїхав за межі проїзної частини дороги та перекинувся.

На момент аварії в салоні мікроавтобуса перебувало 20 пасажирів. Семеро з них – жителі Львівщини: шість жінок віком від 52 до 71 року та 32-річний чоловік дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Постраждалих доставлено до лікувальних закладів Калуша та Івано-Франківська.

Після вчинення ДТП водій Jeep покинув місце події. Поліцейським за лічені години вдалося розшукати та затримати винуватця аварії. Встановлено, що він був у стані алкогольного спʼяніння – розповіли в поліції.

Втікачу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.