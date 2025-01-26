Політика

На інавгурації Трампа був присутній Арахамія, – The Independent
26 Січня 2025 16:48
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Давид Арахамія / Фото: Суспільне
Давид Арахамія / Фото: Суспільне

На інавгурації президента США Дональда Трампа 20 січня був присутній Давид Арахамія.

Про це повідомляє The Independent.

Як пише видання, присутність Арахамії на інавгурації є важливим сигналом для України та свідчить про намір Трампа налагодити продуктивні відносини з Києвом. Джерела зазначають, що це “важливий крок”, який підтверджує намір президента США надати Україні необхідну підтримку.

“Президент дуже серйозно ставиться до цього питання. Є низка складних питань, які мають бути вирішені, але він збирається працювати із Зеленським, і незабаром відбудеться офіційна зустріч”, — заявило джерело видання.

Наступного дня після інавгурації Арахамія заявив, що перші зустрічі представників України з командою Дональда Трампа можуть відбутися на початку лютого під час «Українського тижня» у Вашингтоні.


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