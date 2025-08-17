На Хмельниччині автобус потрапив в ДТП, постраждали 16 людей

Рубіо: Росія та Україна мають піти на поступки для мирної угоди

Внаслідок аварії водій автобуса та його 15 пасажирів, з них двоє дітей, отримали тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілих до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні.

За інформацією поліції, сталося зіткнення автомобіля «Hyundai Santa Fe» під керуванням 41-річного жителя м. Полонне та автобуса «Mercedes-Benz Sprinter», за кермом якого перебував 55-річний житель села Богданівці Хмельницької міської громади.