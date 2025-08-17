        Кримінал

        На Хмельниччині автобус потрапив в ДТП, постраждали 16 людей

        Віктор Алєксєєв
        17 Серпня 2025 19:21
        Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, близько 16:30, поблизу села Міцівці Новодунаєвецької громади.

        За інформацією поліції, сталося зіткнення автомобіля «Hyundai Santa Fe» під керуванням 41-річного жителя м. Полонне та автобуса «Mercedes-Benz Sprinter», за кермом якого перебував 55-річний житель села Богданівці Хмельницької міської громади.

        На Хмельниччині поліцейські з’ясовують обставини ДТП за участі автобуса, у якій постраждали 16 людей / Фото Нацполіція

        Внаслідок аварії водій автобуса та його 15 пасажирів, з них двоє дітей, отримали тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілих до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні.


