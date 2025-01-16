На Херсонщині внаслідок обстрілів загинули двоє людей, серед постраждалих – поліцейська

Протягом добі військові РФ завдавали ударів по житлових кварталах Херсона з артилерії, мінометів, авіації та БпЛА – є загиблі та поранені.

Про це повідомили в поліції Херсонської області.

Обстріли Херсона 15 січня

Вдень у Дніпровському районі Херсона росіяни атакували з БпЛА маршрутний автобус – зазнали поранень двоє жінок та двоє чоловіків, які перебували поруч із місцем вибуху. У людей мінно-вибухові травми та вогнепальні уламкові поранення різних частин тіла.

Пізніше в результаті скидання вибухівки з безпілотника дістав поранення 63-річний чоловік, пошкоджено два автомобілі.

По Дніпровському росіяни гатили з артилерії – зазнав пошкоджень приватний будинок. Вночі внаслідок удару за допомогою дрона зазнали поранень двоє чоловіків віком 33 та 37 років. Їм на допомогу прибули працівники патрульної поліції. Під час надання допомоги постраждалим російські військові завдали повторного удару. Внаслідок цього 37-річний постраждалий загинув, дістала поранення 30-річна працівниця патрульної поліції – неї струс головного мозку та контузія.

Обстріли Херсонської області 15 січня

Протягом доби під ударами армії РФ перебували також населені пункти області Садове, Антонівка, Придніпровське, Білозерка, Софіївка, Розлив, Приозерне, Комишани, Берислав, Архангельське, Львове, Гаврилівка та Новокаїри.

Пошкоджень зазнали 19 об’єктів: 13 приватних будинків, майно фермерського господарства, маршрутний автобус, три автомобілі й причіп.

Внаслідок обстрілу Львового вибухову травму й уламкове поранення ноги дістав 61-річний чоловік, який перебував на вулиці.

У Білозерці під артобстріл біля аптеки потрапив 49-річний чоловік. У нього вибухова травма, контузія і струс головного мозку. Зазнав пошкоджень приватний будинок.

У Антонівці біля магазину під удар із безпілотника потрапив 76-річний чоловік. Його ушпиталили з мінно-вибуховою травмою, уламковими пораненнями голови, грудної клітини й кінцівок. Пізніше внаслідок дронової атаки смертельні поранення дістав 53-річний чоловік.