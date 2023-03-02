Кримінал

На Херсонщині трактор підірвався на міні

2 Березня 2023 10:39
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В Бериславському районі Херсонської області за межами с. Архангельське, у полі, двоє чоловіків на тракторі наїхали на вибуховий пристрій.

Внаслідок вибуху транспортний засіб загорівся, а чоловіки отримали травми різного ступеню тяжкості, повідомили у ДСНС.

Постраждалих, каретою швидкої допомоги, було доставлено в лікувальний заклад.

Шановні громадяни! Вкотре закликаємо вас не нехтувати правилами безпеки! Сапери ДСНС постійно проводять розмінування деокупованих територій. Разом з цим у полях, посадках, лісах, на узбіччях доріг залишається багато вибухонебезпечних предметів – ДСНС.


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