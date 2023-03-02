Кримінал

На Херсонщині трактор підірвався на міні В Бериславському районі Херсонської області за межами с. Архангельське, у полі, двоє чоловіків на тракторі наїхали на вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху транспортний засіб загорівся, а чоловіки отримали травми різного ступеню тяжкості, повідомили у ДСНС. Постраждалих, каретою швидкої допомоги, було доставлено в лікувальний заклад. Шановні громадяни! Вкотре закликаємо вас не нехтувати правилами безпеки! Сапери ДСНС постійно проводять розмінування деокупованих територій. Разом з цим у полях, посадках, лісах, на узбіччях доріг залишається багато вибухонебезпечних предметів – ДСНС. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал