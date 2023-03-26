Суспільство

На Херсонщині росіяни катують місцевих, які відмовляються від паспортів РФ

26 Березня 2023 14:39
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рф, херсонська область, паспорт

Місцеве населення тимчасово окупованих територій продовжує чинити спротив примусовій паспортизації. Темпи видачі російських паспортів занадто низькі й окупаційні адміністрації отримують системні догани від кремлівських кураторів. Відтак, в населених пунктах на тимчасово окупованих районах Херсонщині росіяни знущаються з цивільного населення.

Для того, аби змусити українців брати російський паспорт – окупанти погрожують людям фізичною розправою, повідомляє Центр національного спротиву.

За відмову від паспорта вони погрожують “ямою”. Неодноразово окупанти проводили показові покарань, чоловікам одягали мішок та кидали в окопи.

Також, для тиску на людей, росіяни використовують катівню в Генічеську, де знущаються з місцевого населення. Там піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої влади.

Таким чином терористи змушують населення отримати паспорт, аби уникнути розправи. Попри це, мешканці продовжують чинити спротив та відмовляються від російського папірця.


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