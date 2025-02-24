На Херсонщині посадовець військової частини “заробив” на підлеглих мільйон гривень

Працівники ДБР затримали екскомандира дивізіону однієї з військових частин на Херсонському напрямку, який систематично вимагав гроші з підлеглих. Сума незаконних поборів, отриманих посадовцем, сягає щонайменше 1 млн грн.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними ДБР, зловмисник “продавав” відпустки військовослужбовцям, а потім приховував їх відсутність від командування. Крім того, він вимагав гроші у військових, погрожуючи їм покараннями за нібито порушення службової дисципліни.

“Підлеглі, які потрапляли на “гачок” командира, розраховувалися з ним не лише грошима, а й послугами, купували йому побутову та комп’ютерну техніку, а також речі для дітей. За оперативними даними, у 2023-2024 роках посадовець у такий спосіб “заробив” майже 1 млн гривень”, – йдеться в повідомленні.

Посадовця затримано у Миколаєві, йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 426-1 КК України (одержання хабаря в особливо великому розмірі та перевищення службових повноважень). Фігуранту обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 1 млн 200 тис. гривень.

Санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.