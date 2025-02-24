Кримінал

На Херсонщині посадовець військової частини “заробив” на підлеглих мільйон гривень
24 Лютого 2025 13:12
читать на русском →
ДБР затримало екскомандира дивізіону однієї з військових частин на Херсонському напрямку / Фото: ДБР
ДБР затримало екскомандира дивізіону однієї з військових частин на Херсонському напрямку / Фото: ДБР

Працівники ДБР затримали екскомандира дивізіону однієї з військових частин на Херсонському напрямку, який систематично вимагав гроші з підлеглих. Сума незаконних поборів, отриманих посадовцем, сягає щонайменше 1 млн грн.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними ДБР, зловмисник “продавав” відпустки військовослужбовцям, а потім приховував їх відсутність від командування. Крім того, він вимагав гроші у військових, погрожуючи їм покараннями за нібито порушення службової дисципліни.

“Підлеглі, які потрапляли на “гачок” командира, розраховувалися з ним не лише грошима, а й послугами, купували йому побутову та комп’ютерну техніку, а також речі для дітей. За оперативними даними, у 2023-2024 роках посадовець у такий спосіб “заробив” майже 1 млн гривень”, – йдеться в повідомленні.

Посадовця затримано у Миколаєві, йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 426-1 КК України (одержання хабаря в особливо великому розмірі та перевищення службових повноважень). Фігуранту обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 1 млн 200 тис. гривень.

Санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оголошення підозри затриманому / Фото: ДБР

Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
24 Лютого 2025 10:48

ЄС схвалив новий пакет санкцій проти Росії
24 Лютого 2025 14:00

СБУ затримала айтішника, який донатив на армію РФ та чекав на захоплення Харкова
24 Лютого 2025 13:55

Число поранених внаслідок авіаудару по Харківщині зросло до чотирьох, під завалами шукають чоловіка
24 Лютого 2025 13:12

На Херсонщині посадовець військової частини “заробив” на підлеглих мільйон гривень
24 Лютого 2025 12:29

Окупанти вдарили по Харківщині авіабомбою великої потужності: масштабні руйнування, двоє поранених у важкому стані
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
усі думки