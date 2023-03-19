На Херсонщині підірвали колаборанта, який керував катівнею в Новій Каховці

17 березня ввечері на тимчасово окупованій території Херсонської області вибухнув автомобіль з колаборантом з Нової Каховки Сергієм Москаленком.

Як зазначають ЗМІ, він був причетний до викрадень та катувань місцевих жителів, повідомляє 24 канал.

Як повідомляють ЗМІ, авто колаборанта підірвали ввечері 17 березня. Вже після того, як він від’їхав від будівлі Ювілейної селищної ради Херсонського району.

Унаслідок вибуху тіло Сергія Москаленка нібито розірвало навпіл. Наразі є дві головні версії підриву: колаборант міг загинути від рук партизанів або через внутрішні конфлікти з окупантами.

Зауважимо, що наразі жодних офіційних підтверджень смерті Москаленка немає. Загарбники також мовчать.

Як зазначили у Центрі журналістських розслідувань, 44-річний Сергій Москаленко до повномасштабного вторгнення працював у приватній охоронній фірмі “Ягуар”. З березня 2022 року добровільно перейшов на бік агресорів і почав допомагати їм тероризувати місцеве населення.

Колаборант очолив ізолятор у захопленій загарбниками будівлі Каховського районного відділу поліції. Відтоді сприяв викраденню багатьох місцевих жителів і катував їх.

Зрадника підозрюють у жорстоких розправах над цивільними. А один з мешканців Нової Каховки, якого катували в ізоляторі, розповів, що Москаленко був відповідальним за тортури.

“З березня 2022 року будівлі поліції перетворилася на катівню. Затриманих там били, катували електричним струмом. А щоночі російські військові і місцеві колаборанти виводили полонених до підвалу, ставили обличчям до стіни й стріляли в них із пістолета. Намагались стріляти над головою або біля вух. Так вони робили й зі мною. Після цих пострілів у мене був сильний шум у вухах, я майже нічого не міг чути. Деяких полонених вони розстрілювали по-справжньому. “Відповідав” за ці катування Сергій Москаленко”, – повідомив ЦЖР місцевий мешканець Нової Каховки.