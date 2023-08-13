На Херсонщині оголошено жалобу за жертвами російських ударів

Херсонська обласна військова адміністрація оголосила 14 серпня Днем жалоби за жертвами обстрілів російськими військами самого обласного центру й низки населених пунктів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналі.

За даними чиновника, від скоєних у неділю, 13 серпня, російських обстрілів постраждали Херсон, селища Велетенське і Комишани, села Золота Балка, Станіслав і Широка Балка.

Жертвами обстрілів військ РФ стали семеро людей, повідомив Прокудін. Серед загиблих – двоє дітей: немовля віком 23 дні та 12-річний хлопчик. “Софійці було лише 23 дні від народження, її братику Артему – 12 років. Сьогодні їх разом з татом та мамою вбила Росія. Також у Широкій Балці терористи обірвали життя 67-річного місцевого мешканця”, – написав Прокудін.

У Станіславі внаслідок удару військ РФ загинули пастор церкви та його односелець, додав він.

Зросла й кількість поранених внаслідок російських обстрілів – станом на 17:00 було відомо про 13 людей, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його даними, рятувальники, попри повторні обстріли, вже ліквідували пожежі у житлових будинках та в гаражному приміщенні.

Херсонська обласна прокуратура повідомила, що розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.