На Харківщині зросла захворюваність на ГРВІ

Протягом 16-22 жовтня в Харківській області захворюваність на гостру респіраторну вірусну інфекцію зросла на майже 22% в порівнянні з попереднім тижнем. Протягом тижня ушпиталили 230 хворих, серед них 67 — діти.

3371 житель Харківщини захворів на ГРВІ чи коронавірус, з них 1196 —діти, йдеться у зведенні обласного центру контролю та профілактики хвороб.

За даними центру, найвищий показник захворюваності зареєстровано у Лозівському районі — 227 на 100 тис. населення, найнижчий — у Куп’янському районі: 62,72 на 100 тис. населення.

“Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню”, — зазначено в повідомленні.

Протягом тижня троє людей померли від коронавірусу, повідомили в центрі. На наявність хвороби обстежили 735 жителів Харківщини методом ПЛР, коронавірус виявили у 54 людей.