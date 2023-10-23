Суспільство

На Харківщині зросла захворюваність на ГРВІ

23 Жовтня 2023 16:27
читать на русском →
лікарня

Протягом 16-22 жовтня в Харківській області захворюваність на гостру респіраторну вірусну інфекцію зросла на майже 22% в порівнянні з попереднім тижнем. Протягом тижня ушпиталили 230 хворих, серед них 67 — діти.

3371 житель Харківщини захворів на ГРВІ чи коронавірус, з них 1196 —діти, йдеться у зведенні обласного центру контролю та профілактики хвороб.

За даними центру, найвищий показник захворюваності зареєстровано у Лозівському районі — 227 на 100 тис. населення, найнижчий — у Куп’янському районі: 62,72 на 100 тис. населення.

“Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню”, — зазначено в повідомленні.

Протягом тижня троє людей померли від коронавірусу, повідомили в центрі. На наявність хвороби обстежили 735 жителів Харківщини методом ПЛР, коронавірус виявили у 54 людей.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Жовтня 2023 17:24

Зеленський провів важливе засідання Ставки
23 Жовтня 2023 16:43

Заочки не буде: Уряд підтримав зміни у вищій освіті
23 Жовтня 2023 15:18

Західні ЗМІ пишуть, що до вбивства Дугіної причетна СБУ
23 Жовтня 2023 14:53

У Харкові стартує опалювальний сезон
23 Жовтня 2023 13:55

Україна отримала черговий транш у розмірі 1,5 млрд євро від Євросоюзу – Шмигаль
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
усі думки