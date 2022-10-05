Кримінал

На Харківщині знайшли два трупи закатованих цивільних

5 Жовтня 2022 19:04
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прокуратура

Під час огляду бази відпочинку «Світло шахтаря» у с. Новоплатонівка Борівської ОТГ прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими ГУНП в Харківській області виявили два трупи цивільних віком приблизно 30-35 років.

Як повідомили в обласній прокуратурі, тіла загиблих знайдено у ямі глибиною чотири метри на території бази. Ліва рука одного чоловіка була з’єднана кайданками з правою рукою другого загиблого. Також під час огляду на черепі одного із трупів виявлено перелом лівої скроневої ділянки, у другого — вогнепальне поранення черепа.

За попередніми даними, чоловіків вбив російський спецназ, який під час окупації населеного пункту розміщувався на вказаній базі у складі 250-350 осіб з періодичною ротацією.

Наразі трупи чоловіків направлено для проведення судово-медичної експертизи. Також правоохоронці на місці злочину вилучили вісім хомутів та дві мотузки.

Досудове розслідування проводить СУ ГУНП в Харківській області.


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