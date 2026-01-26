Генпрокурор призначив Олексія Шевчука до конкурсної комісії САП: роз’яснення Ради прокурорів

Генеральний прокурор Руслан Кравченко призначив адвоката Олексія Шевчука членом конкурсної комісії з відбору заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На тлі публічної критики Рада прокурорів України оприлюднила роз’яснення щодо процедури формування складу комісії.

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

Як зазначила Радіна, у 2023 році під час конкурсу до Вищої ради правосуддя Етична рада дійшла висновку про невідповідність Шевчука критеріям доброчесності та професійної етики. Хоча цей висновок мав юридичне значення саме в межах конкурсу до ВРП, обставини, які тоді аналізувалися, залишаються публічно відомими.

Зокрема, Етична рада зазначала, що Шевчук міг використовувати документи, які вводили в оману. Йшлося про участь адвокатського об’єднання Barristers у державному тендері у 2018 році з використанням рекомендаційного листа від громадської організації з назвою та логотипом, подібними до коаліції “Реанімаційний пакет реформ”. За висновком Ради, це могло створювати хибне враження, що рекомендацію надала відома громадська коаліція. Також увагу звертали на ситуацію з реєстрацією торгівельної марки “Судовий репортер” та заяви журналістки Ірини Салій про нібито вимагання коштів за її переоформлення.

Окремо Радіна згадала про суперечливі публічні заяви адвокатського об’єднання Barristers щодо статусу Шевчука: попри повідомлення про його непричетність до об’єднання у 2024 році, згодом його знову почали називати партнером і спікером.

“Закон “Про прокуратуру” вказує, що членом Конкурсної комісії з обрання керівника та заступника керівника САП може бути особа, яка є доброчесною. Чи описане вище виглядає як ознаки доброчесної особи — вирішувати вам. Генпрокурор Кравченко вочевидь вважає, що так. Це призначення обов’язково буде його (черговою) персональною відповідальністю”, — йдеться в дописі Радіної.

Позиція Ради прокурорів щодо процедури відбору

На тлі резонансу Рада прокурорів України пояснила, що конкурс до складу комісії було оголошено 28 листопада 2025 року. Документи подали лише чотири кандидати — троє представників прокуратури та один адвокат.

9 грудня Рада прокурорів запропонувала генеральному прокурору трьох кандидатів з-поміж прокурорів, однак один із них згодом відмовився від участі. У зв’язку з нестачею претендентів генеральний прокурор, посилаючись на вимоги закону, призначив єдиного адвоката, який подав документи та формально відповідав законодавчим вимогам, — Олексія Шевчука.

У Раді прокурорів також наголосили, що дострокове припинення повноважень члена конкурсної комісії можливе лише з підстав, прямо визначених законом, зокрема у разі обвинувального вироку суду або за особистою заявою.

Коментар Олексія Шевчука

Сам Олексій Шевчук публічно відреагував на критику 22 січня, заявивши про “хвилю інформаційних атак” після його призначення. Він підтвердив проходження конкурсного відбору та зазначив, що був адвокатом Іллі Киви до початку повномасштабного вторгнення. Також Шевчук заперечив звинувачення в ухиленні від служби, заявивши, що мобілізувався, і повідомив про намір захищати свою репутацію в судовому порядку.

“Мені відомо про отримання окремими журналістами інформації щодо наших клієнтів з порушенням процедури. Маніпуляції та перекручення фактів не залишаться без відповіді — ні в суді, ні в межах Комісії з журналістської етики. Так само особи, які системно поширюють наклеп, нестимуть відповідальність. Відповідні позови вже подані, і робота в цьому напрямі буде продовжена”, — йдеться в дописі.