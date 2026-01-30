Елітні авто, годинники та нерухомість: депутата Ужгородської міськради підозрюють у приховуванні майна

Чинному депутату Ужгородської міської ради 8-го скликання, обраному у 2020 році від партії ОПЗЖ, повідомили про підозру у поданні недостовірних відомостей у декларації та легалізації майна. Сума незадекларованих активів становить 13,8 млн грн, ще 11,5 млн грн пов’язують із легалізацією коштів із непідтвердженим походженням.

Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

За даними слідства та результатами повної перевірки декларації за 2022 рік, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції, встановлено, що депутат умисно не відобразив у декларації відомості про низку активів і фінансових зобов’язань.

“У декларації не зазначено інформацію про об’єкти нерухомості, якими користувалися члени його родини, у тому числі приватний житловий будинок у місті Ужгород площею близько 360 кв. м, а також нерухомість у місті Києві”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, не було задекларовано понад 315 тисяч доларів готівкою, які підозрюваний передав третій особі, оформивши їх як позику. Слідством встановлено, що таким чином він намагався легалізувати кошти з непідтвердженим походженням.

Також у декларації відсутні відомості про понад 1,3 млн гривень на приватних банківських рахунках, майже 800 тис. гривень боргових зобов’язань та близько 70 тис. гривень отриманої заробітної плати.

Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації) та ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Під час санкціонованих обшуків вилучено два годинники відомих світових брендів, дев’ять картин відомих художників, автомобілі Mercedes-Benz S-class та Mercedes-benz GLE 2021 року, мобільні телефони, документи щодо оренди приміщень та готівкові кошти.

Ініційовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 20 млн гривень та арешт майна депутата з метою подальшої конфіскації.