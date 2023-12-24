На Харківщині значно побільшало сіл-”привидів”

У прикордонних з Росією громадах Харківської області з’явилися села, де більше немає жителів через війну та обстріли.

Суспільне Харків розпитало прикордонні громади та очільників районів, які села внаслідок збройної агресії РФ стали “привидами”.

Як розповів речник Дергачівської МВА Олександр Кулік, на грудень 2023 року жителів немає у п’яти населених пунктах громади: Новому, Питомнику, Дементіївці, Гранові, Шевченка.

За його словами, до початку повномасштабного вторгнення села Гранів та Шевченка були хуторам — розташовані біля кордону з Росією, також в основному лише дачні ділянки були й у Новому.

“У Дементіївці постійно жили 25 людей, інші — дачники. У Питомнику жило десь 200 людей”, — сказав Кулік.

На травень 2023 року після деокупації у Дементіївці, що за 5 км від кордону, жила лише Віра Чернуха, однак на зиму вона переїхала до дітей.

За словами голови Вільхуватської громади Василя Сорокіна, п’ять населених пунктів громади на грудень 2023 року не мають жодного жителя — Озерне, Крейдянка, Потихонове, Миколаївка, Купіне.

Сорокін каже, що у селах Озерному та Крейдянці не було постійних мешканців і до повномасштабного вторгнення. У Потихоновому, Миколаївці та Купіному жили менш як 10 людей в кожному.

У Липецькій громаді на грудень 2023 року немає жителів у селі Зеленому, сказав голова Харківської районної адміністрації Володимир Усов.

У Золочівській громаді на березень 2023 року жителів не було в Удах, Червоній Зорі та Окопі, розповідав керівник СВА Віктор Коваленко, однак на грудень до цих сіл повернулися люди. Нині у громаді немає сіл-“привидів”.

У Вовчанській громаді попри обстріли прикордоння люди залишаються у селах, розказав начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко.

Також на Харківщині прикордонною є Дворічанська громада, однак на грудень 2023 року є частково окупованою, там проходить лінія фронту.