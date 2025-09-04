На Харківщині здетонував невідомий пристрій: є загиблі та постраждалі

У селі Козача Лопань на Харківщині стався вибух, унаслідок якого загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, вибухнув невідомий пристрій.

Місцева влада закликає громадян бути максимально обережними: у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них і негайно телефонувати за номерами 101, 102 або 112, а також попереджати інших про можливу небезпеку.

Доповнено. Як повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, чоловіки “затрофеїли” один з ворожих FPV-дронів, принесли його до будинку та намагалися розібрати бойову частину, внаслідок чого та здетонувала.

“В результаті двоє осіб 51-го та 41-го років загинули на місці, ще двоє чоловіків 49 та 36 років отримали численні уламкові поранення та опіки”, — йдеться у повідомленні.