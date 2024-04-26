Кримінал

На Харківщині ворожий дрон вдарив по цивільній автівці: поранені волонтери

26 Квітня 2024 16:53
обстріли
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У селі Сотницький Козачок Харківської області російський дрон поцілив у цивільне авто. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні о 12:30 в селі Сотницький Козачок Богодухівського району внаслідок влучання ворожого дрону в автомобіль дістали поранення два місцеві волонтери: чоловік 56 років та його 54-річна дружина”, – повідомив Синєгубов.

Також за медичною допомогою звернувся їх 18-річний син. Обстріл здійснено після видачі жителям села гуманітарної допомоги, додав очільник ОВА.


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