На Харківщині ворожий дрон вдарив по цивільній автівці: поранені волонтери

У селі Сотницький Козачок Харківської області російський дрон поцілив у цивільне авто.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні о 12:30 в селі Сотницький Козачок Богодухівського району внаслідок влучання ворожого дрону в автомобіль дістали поранення два місцеві волонтери: чоловік 56 років та його 54-річна дружина”, – повідомив Синєгубов.

Також за медичною допомогою звернувся їх 18-річний син. Обстріл здійснено після видачі жителям села гуманітарної допомоги, додав очільник ОВА.