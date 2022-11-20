Харків

На Харківщині внаслідок обстрілів поранено двох людей

20 Листопада 2022 11:20
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обстріли

По області протягом доби під артилерійським вогнем росіян опинялися Куп‘янський, Чугуївський та Ізюмський райони. У Куп’янську внаслідок обстрілу елеватору виникла пожежа.

Постраждалих немає. Крім того, зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі споруди, повідомляє Олег Синєгубов.

За добу внаслідок обстрілів Куп’янського району госпіталізовані 2 людей: 54-річна жінка та 60-річний чоловік. Обоє отримали вибухові травми та осколкові поранення, пацієнти у важкому стані.

Піротехнічні групи продовжують працювати з розмінуваннями на Харківщині. За добу знешкодили 269 вибухонебезпечних предметів.

“Наші Збройні Сили вже 270 діб захищають Україну від російських окупантів. Щодня тримають позиції та завдають втрат росіянам. Віримо в ЗСУ та нашу перемогу!”, – наголосив Синєгубов.

Ударів по Харкову за минулу добу не зафіксували.


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