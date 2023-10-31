Кримінал

На Харківщині власниця салону краси збирала розвіддані під час косметологічних процедур

31 Жовтня 2023 10:17
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сбу

Під варту взяли власницю салону краси в Ізюмі: її підозрюють у таємному зборі під час косметологічних процедур та розмов з клієнтками інформації про переміщення ЗСУ та військової техніки.

Про це повідомив речник СБУ Харківщини Владислав Абдула.

“Для збору розвідданих фігурантка “в темну” використовувала своїх клієнтів, у яких випитувала “потрібні” відомості під час надання косметологічних послуг та побутових розмов. Найбільше ворога цікавили наявність та періодичність руху військових ешелонів з бронетехнікою та важкою артилерією ЗСУ у напрямку передової”, — сказано у повідомленні.

Слідство встановило, що інформацію власниця ізюмського салону краси передавала через знайому, яка під час окупації співпрацювала з РФ, а після звільнення Ізюма втекла до Білгорода.

Знайомій вже повідомили про підозру у колабораційній діяльності, а власниці салону краси — у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів ЗСУ. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.


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