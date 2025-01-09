На Харківщині у жінки з ока дістали 3-сантиметрового гельмінта

У селищі Донець Ізюмського району зареєстровано випадок дирофіляріозу у 46-річної жінки. Про це повідомили в Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

“Хвора звернулася за медичною допомогою зі скаргами на відчуття стороннього тіла та почервоніння правого ока й переміщення припухлості на правій повіці ока. В цей же день було проведено оперативне втручання і видалено гельмінта, якого ідентифіковано в паразитологічній лабораторії нашої установи, як Dirofilaria repens (3,5 см)”, — повідомили медики.

Дирофіляріоз – це паразитарне захворювання з трансмісивним шляхом передачі, яке викликається нематодами роду Dirofilaria (це тонкі ниткоподібні круглі гельмінти білого кольору). Джерелом інфекції є уражені дирофіляріями собаки, кішки та інші хижаки. Людина заражається тільки при укусі комарів. В організм людини потрапляють личинки паразита, які повільно ростуть, досягаючи значних розмірів (до 30 см). У зв’язку з цим, клінічні прояви хвороби можуть проявлятися у будь – який період року. Клінічні симптоми дирофіляріозу різноманітні, але основними є наявність почервоніння, припухлостей, свербіння, в різних ділянках тіла, відчуття наявності стороннього тіла та “повзання” під шкірою.