Кримінал

На Харківщині триває ліквідація 10 лісових пожеж
7 Вересня 2024 14:33
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Ліквідація лісової пожежі у Харківській області / Фото ДСНС

Як повідомили в ГУ ДСНС, станом на 14:00 7 вересня на Харківщині триває ліквідація 10 лісових пожеж, а саме:

  • поблизу с. Студенок Студенецького лісництва Ізюмського лісгоспу горить ліс на площі 1650 га;
  • поблизу с. Скрипаї Скрипаївського та Задонецького лісництва горить ліс на площі 600 га;
  • поблизу с.Новоплатонівка Борівського лісництва Куп’янського лісгоспу — пожежа на площі 0,4 га;
  • неподалік сел. Борова Борівського лісництва Куп’янського лісгоспу Ізюмського району сталося 2 лісових пожежі на загальній площі 2 га;
  • неподалік с. Підлиман Борівського лісництва горить хвойна підстилка на площі 0,4 га;
  • поблизу с. Богуславка Сеньківського лісництва Куп’янського лісгоспу Ізюмського району горить ліс на площі понад 2 га;
  • поблизу с. Лосівка Чугуївського району — горить хвойна підстилка на площі 0,5 га;
  • поблизу с. Васищеве Васищевського лісництва Жовтневого лісгоспу — горить хвойна підстилка на площі 1га.
  • поблизу с. Ківшарівка Куп’янського лісгоспу — пожежа на площі 1 га.

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