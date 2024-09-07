Як повідомили в ГУ ДСНС, станом на 14:00 7 вересня на Харківщині триває ліквідація 10 лісових пожеж, а саме:
- поблизу с. Студенок Студенецького лісництва Ізюмського лісгоспу горить ліс на площі 1650 га;
- поблизу с. Скрипаї Скрипаївського та Задонецького лісництва горить ліс на площі 600 га;
- поблизу с.Новоплатонівка Борівського лісництва Куп’янського лісгоспу — пожежа на площі 0,4 га;
- неподалік сел. Борова Борівського лісництва Куп’янського лісгоспу Ізюмського району сталося 2 лісових пожежі на загальній площі 2 га;
- неподалік с. Підлиман Борівського лісництва горить хвойна підстилка на площі 0,4 га;
- поблизу с. Богуславка Сеньківського лісництва Куп’янського лісгоспу Ізюмського району горить ліс на площі понад 2 га;
- поблизу с. Лосівка Чугуївського району — горить хвойна підстилка на площі 0,5 га;
- поблизу с. Васищеве Васищевського лісництва Жовтневого лісгоспу — горить хвойна підстилка на площі 1га.
- поблизу с. Ківшарівка Куп’янського лісгоспу — пожежа на площі 1 га.