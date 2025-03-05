На Харківщині скасували 470 “липових” меддовідок, які видавали у МСЕК

За доказовою базою Служби безпеки України анульовано 470 меддовідок про фейкову інвалідність чоловіків призовного віку, виданих на Харківщині.

Це стало можливим після викриття масштабної корупційної схеми в обласній медико-соціальній експертній комісії (МСЕК) у жовтні 2024 року, повідомили у СБУ.

Тоді підозру отримали 13 осіб, серед яких голова регіональної МСЕК та лікарі місцевих медзакладів. Як встановило слідство, за суми від 2 до 5 тисяч доларів вони оформлювали фальшиві довідки, що давали “ухилянтам” можливість отримати бронь від мобілізації та державні соцвиплати.

Окрім скасування підроблених документів, СБУ спільно з Пенсійним фондом зупинила виплату незаконно призначених пенсій, запобігши щомісячним державним збиткам у розмірі понад 2,4 млн грн.

За результатами розслідування ще вісьмом фігурантам, зокрема голові МСЕК, повідомлено про нові підозри за кількома статтями Кримінального кодексу, включно з участю у злочинній організації, підробкою документів та сприянням незаконному перетину кордону.

Усі затримані перебувають під вартою.