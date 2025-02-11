Суспільство

На Харківщині росіяни зруйнували будинок 99-річної жінки
11 Лютого 2025 09:39
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Окупанти вдарили по будинку літньої жінки на Харківщині / Фото: ДСНС
Окупанти вдарили по будинку літньої жінки на Харківщині / Фото: ДСНС

10 лютого внаслідок обстрілу Куп’янська Харківської області спалахнув приватний будинок. Постраждала 99-річна власниця оселі, проте від госпіталізації жінка відмовилася.

Про це повідомили в ДСНС Харківської області.

На час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів горіли зруйновані конструктивні елементи будинку на площі 20 кв. м. Рятувальники працювали під загрозою повторних ворожих ударів. Залучалось дев’ятеро рятувальників та дві одиниці спецтехніки ДСНС.

Як розповіли рятувальники, жінка 1925 року народження дістала гостру реакцію на стрес. За даними Харківської ОВА, від госпіталізації постраждала відмовилася.

Зруйнований будинок пенсіонерки на Харківщині / Фото: ДСНС

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