На Харківщині російський дрон влучив у авто з родиною: загинув батько, поранені дружина і 14-річна донька

У Харківській області минулої доби внаслідок російських обстрілів загинули двоє мирних жителів, ще троє людей отримали поранення. Про це повідомила поліція регіону.

За даними правоохоронців, російські війська атакували Харківський та Куп’янський райони, застосувавши керовані авіабомби та безпілотники різних типів.

У Дергачівській громаді ворожий FPV-дрон влучив у легковий автомобіль із цивільними. Загинув 44-річний водій, його дружину та 14-річну доньку госпіталізовано. Також зафіксовані пошкодження приватних будинків.

У селі Борщова під час обстрілу загинув 78-річний чоловік. У Куп’янському районі постраждала цивільна жінка, пошкоджено елеватор, багатоквартирні та приватні будинки.

Поліція задокументувала наслідки атак: 28 вересня проведено 15 оглядів місць подій, відкрито 19 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії слідчі Харківщини внесли до ЄРДР дані про 26 658 воєнних злочинів на території області.