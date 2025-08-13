На Харківщині російський дрон атакував авто поліції, поранено чотирьох правоохоронців

У Куп’янському районі Харківської області російський ударний дрон атакував автомобіль поліції, який їхав на виклик. Четверо правоохоронців отримали контузії.

Як повідомив керівник Слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов, інцидент стався дорогою до Куп’янська, коли слідчо-оперативна група прямувала на місце, де було знайдено тіло чоловіка.

“Російський FPV-ждун атакував поліцейський автомобіль по дорозі до Куп’янська. Він спостерігав і очікував прямо на трасі, на роздільній смузі. Наші хлопці їхали на виклик — слідчо-оперативна група прямувала на місце, де був знайдений труп чоловіка. Дрон атакував миттєво, мішенню був водій – і саме він всіх врятував”, — розповів Болвінов.

Поліцейський, який був за кермом, одразу помітив FPV, збільшив швидкість та почав маневрувати, завдяки цьому влучання сталося в задню частину автомобіля.