На Харківщині російські дрони полюють на цивільні автівки

Минулої доби росіяни били по Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах Харківської області. Одна людина загинула, є поранені.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Російські військові вдарили безпілотниками по Чугуївському району: пошкоджене приміщення закладу освіти.

Реклама

Реклама

На території Куп’янського району поранено місцевого жителя. У Куп’янську внаслідок вибуху невідомого предмета постраждала 45-річна жінка-волонтер, з вибуховими пораненнями та переломами постраждалу госпіталізували.

У селі Новомиколаївка через влучання БпЛА зазнали поранень двоє цивільних чоловіків 37 та 35 років, у яких зламався автомобіль на полі. Постраждалих із вибуховими пораненнями доставлено до лікарні. Пошкоджено житлові будинки.

Увечері 21 вересня росіяни завдали авіаудару по Ізюмському району. Внаслідок обстрілу загинув 47-річний мирний житель та одна людина зазнала поранень. Цієї ж доби російський дрон влучив в цивільну автівку у селі Борова. Поранено місцевого жителя.