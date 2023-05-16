На Харківщині піротехніки знешкодили рекордну кількість російських мін

Під час відновлення ліній електропостачання на Харківщині піротехніки знешкодили рекордну кількість ворожих мін, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов

“Під майже повністю знищеною лінією електропередач між селами Гракове та Мосьпанове Чугуївського району було знайдено одразу 250 протитанкових мін на ділянці довжиною всього 300 м. Це рекордна кількість вибухонебезпечних предметів на одній ділянці за весь час розмінування територій під ЛЕП”, – повідомив він у Telegram.

Усі міни були деактивовані та вивезені.

Наразі фахівці Харківобленерго завершують роботи на лінії електропередач, що подає живлення до с. Мосьпанове. Уже найближчим часом електропостачання для мешканців цього села буде повністю відновлене.