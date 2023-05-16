Кримінал

На Харківщині піротехніки знешкодили рекордну кількість російських мін

16 Травня 2023 14:30
19
читать на русском →
міни

Під час відновлення ліній електропостачання на Харківщині піротехніки знешкодили рекордну кількість ворожих мін, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов

“Під майже повністю знищеною лінією електропередач між селами Гракове та Мосьпанове Чугуївського району було знайдено одразу 250 протитанкових мін на ділянці довжиною всього 300 м. Це рекордна кількість вибухонебезпечних предметів на одній ділянці за весь час розмінування територій під ЛЕП”, – повідомив він у Telegram.

Усі міни були деактивовані та вивезені.

Наразі фахівці Харківобленерго завершують роботи на лінії електропередач, що подає живлення до с. Мосьпанове. Уже найближчим часом електропостачання для мешканців цього села буде повністю відновлене.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Травня 2023 15:04
47

Судді ВС висловили недовіру своєму голові
16 Травня 2023 16:27
0

Укрзалізниця відновлює рух через Хмельницький
16 Травня 2023 14:30
19

На Харківщині піротехніки знешкодили рекордну кількість російських мін
16 Травня 2023 12:50
72

Зеленський провів Ставку. Серед тем – боєприпаси і боєготовність бригад
16 Травня 2023 10:38
3 039

Сотні воїнів потрапили у полон. Начальника речової служби морпіхів підозрюють у держзраді
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
усі думки