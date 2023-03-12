На Харківщині навчають добровольців з «Гвардії наступу»

Гвардія наступу — рекрутингова кампанія Міністерства внутрішніх справ України, що має на меті формування нових штурмових бригад у складі Національної гвардії України, Національної поліції України та Державної прикордонної служби України, які звільнятимуть тимчасово окуповані території України.

У Харкові вона стартувала 3 лютого. Ця кампанія – не є мобілізацією населення.

На вишколі вивчають, як поводитися зі зброєю, а також засвоюють основні правила стрільби, метання гранат, зокрема, відпрацьовують алгоритм надання медичної допомоги.

Тренування відбуваються на одному з полігонів Харківської області у наближених до бойових умов, повідомляють у Харківській ОВА.

Начальник бойової підготовки третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії підполковник Артем Зінов’єв зазначив, що підготовка проходить у три етапи. Перший – загальновійськова підготовка, яка включає вогневу, інженерну підготовку, а також тактичну медицину та топографію. Другий етап – це підготовка спеціалістів: снайперів, кулеметників, гранатометників та екіпажі БТРів. Третій етап – це колективна підготовка, під час якої відпрацьовується виконання завдань у складі відділень, взводів, рот та батальйонів.

Зокрема, він акцентує, що тривалість підготовки становить не менше шести тижнів.

50-річний доброволець із позивним «Піонер» розповів, що приєднався до штурмового підрозділу «Спартан» у лютому.

«У мене є військовий досвід, тож наразі я є командиром стрілкового відділення. Зараз ми опановуємо навички поводження зі зброєю», – поділився «Піонер».

Наразі створено 8 добровольчих підрозділів:

«Сталевий кордон» – бригада Державної прикордонної служби України;

«Червона калина» – до лав бригади увійшли герої, які брали участь у боях на Донеччині і Луганщині, обороняли Київ;

«Лють» – бригада Національної поліції України;

«Рубіж» – до лав бригади увійшли герої, які відстоювали Гостомельський аеропорт та Рубіжне на Луганщині;

«Спартан» – потужна штурмова бригада, яка обороняла Харків;

«Кара-Даг» – бригада, яка братиме участь у звільненні АРК;

«Буревій» – бригада утилізації російських військових;

«Азов» – легендарний підрозділ, один із основних осередків оборони Маріуполя.