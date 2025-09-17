ДПСУ: Активності РФ біля українського кордону після навчань “Захід-2025” не зафіксовано

Після завершення спільних навчань “Захід-2025” у Білорусі російські підрозділи почали згортати свою присутність і готуються до відбуття на територію РФ.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка.

Як розповіли в ДПСУ, Україна була готова до різних сценаріїв, зокрема провокацій, однак загрозливих дій біля кордону не зафіксовано.

“Під час цієї активної фази якоїсь активності у напрямку нашого кордону ми не спостерігали, як і будь-яких нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії нашого кордону. Майданчики, де відбувалися навчання на території Білорусі, розташовані значно вглиб території цієї країни”, – сказав Демченко.

Станом на зараз у ДПСУ спостерігають згортання російських сил на території Білорусі.

“Сподіваємося, що вони послідують саме у напрямку РФ, а не буде створено якихось інших моментів, що б загрожували нашій країні. Якщо говорити про напрямок території з Білоруссю, то якихось особливостей, які б загрожували нашій країні, не спостерігалося”, – сказав Демченко.