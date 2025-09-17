        Суспільство

        ДПСУ: Активності РФ біля українського кордону після навчань “Захід-2025” не зафіксовано

        Галина Шподарева
        17 Вересня 2025 15:52
        Російська військова техніка / Фото: Міноборони РФ
        Після завершення спільних навчань “Захід-2025” у Білорусі російські підрозділи почали згортати свою присутність і готуються до відбуття на територію РФ.

        Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка.

        Як розповіли в ДПСУ, Україна була готова до різних сценаріїв, зокрема провокацій, однак загрозливих дій біля кордону не зафіксовано.

        “Під час цієї активної фази якоїсь активності у напрямку нашого кордону ми не спостерігали, як і будь-яких нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії нашого кордону. Майданчики, де відбувалися навчання на території Білорусі, розташовані значно вглиб території цієї країни”, – сказав Демченко.

        Станом на зараз у ДПСУ спостерігають згортання російських сил на території Білорусі.

        “Сподіваємося, що вони послідують саме у напрямку РФ, а не буде створено якихось інших моментів, що б загрожували нашій країні. Якщо говорити про напрямок території з Білоруссю, то якихось особливостей, які б загрожували нашій країні, не спостерігалося”, – сказав Демченко.


