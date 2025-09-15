Американські офіцери несподівано приїхали до Білорусі на навчання “Захід-2025”

15 вересня 2025 року група офіцерів Збройних Сил США відвідала військовий полігон поблизу Борисова в Білорусі, щоб спостерігати за масштабними навчаннями «Захід-2025», які проводяться спільно Росією та Білоруссю. Як повідомляє Reuters, присутність американських представників стала несподіванкою для білоруського Міністерства оборони.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що американським спостерігачам «дозволено побачити все, що їх цікавить». За офіційними даними, цього року за маневрами спостерігають представники 23 країн, включно з Туреччиною та Угорщиною — державами-членами НАТО.

Навчання «Захід-2025» стартували минулої п’ятниці на території як Білорусі, так і Росії. Вони традиційно розглядаються НАТО як демонстрація сили Москви та її союзника Мінська. Цього року маневри відбуваються на фоні подальшого загострення відносин між Росією та західним альянсом.

Візит американських військових став черговим сигналом до обережного зближення Мінська та Вашингтона. Минулого тижня в Мінську перебував представник адміністрації США Джон Коул, який обговорював питання нормалізації дипломатичних відносин, можливе звільнення політичних в’язнів та санкції, зокрема щодо білоруської авіакомпанії Belavia.