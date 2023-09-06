На Харківщині намагалися розмитнити метал підсанкційного російського бізнесмена, – ДБР

У Харківській області українська компанія намагалася розмитнити вантаж з металом, власником якого є компанія російського мільярдера Андрія Комарова “Кіберсталь”. З жовтня 2022 року до Комарова застосовані санкції строком на 10 років, у тому числі й щодо торговельних операцій.

Метал привезли на Харківщину ще до повномасштабного вторгнення, проте його не розмитнили, він перебував на складах української митниці, повідомили пресслужби облпрокуратури та ДБР.

“У травні 2023 українські підприємці, використовуючи численні фірми-прокладки, спробували розмитнити російський товар, втім завдяки своєчасному реагуванню ДБР їхній задум не вдався”, — повідомила пресслужба бюро.

31 серпня слідчий суддя арештував металопродукцію вартістю майже три мільйони гривень, її передадуть в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.

“Наразі в межах досудового розслідування триває комплекс необхідних заходів з метою притягнення до відповідальності осіб, які намагалися робити бізнес з окупантами”, — сказано у повідомленні ДБР.