На Харківщині можуть скоротити комендантську годину

Комендантська година у Харкові та області може змінитися. Її пропонують встановити з 23:00 до 05:00. Про це у національному марафоні повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

“Зараз проводимо консультації із військовими, службами для того, щоб її скоротити — з 23:00 до 05:00. Це досить важливо для функціонування бізнесу, продуктових магазинів, перевізників. Таку пропозицію розглядаємо”, — сказав він.

На Харківщину повертаються люди — це ще одна причина змінити комендантську годину, пояснив Синєгубов.

За даними Синєгубова, у Харкові нині 1,1 млн людей: “До повномасштабного вторгнення ця цифра становила 1,7 млн населення. Значна частина вже повертається”.